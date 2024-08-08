نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يبدأ ودياته في معسكر بورسعيد بلقاء كابسي.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق غزل المحلة اليوم الخميس، مبارياته الودية في معسكره التدريبي ببورسعيد بمواجهة فريق كابسي حيث تأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

غزل المحلة يبدأ مبارياته الودية

يهدف الجهاز الفني لفريق غزل المحلة إلى تحسين الأداء واللياقة البدنية للاعبين عبر مجموعة من المباريات الودية خلال معسكره المغلق.

يعد معسكر بورسعيد فرصة هامة للفريق لتقييم جاهزية اللاعبين والتأكد من انسجامهم، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي قام بها النادي لتعزيز الصفوف.

من المتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة بهدف تقييم مستواهم والتأكد من جاهزيتهم للموسم المقبل.

يأمل غزل المحلة في أن تكون هذه المباراة بداية قوية لبرنامج الوديات، مما سيساعد الفريق على تحقيق أداء متميز في الموسم المقبل.