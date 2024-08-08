نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث: التلاحم بين حزب الله وإسرائيل يلحق خسائر بالطرفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طارق البرديسي، الباحث في العلاقات الدولية، إنّ الوضع داخل الجنوب اللبناني ينذر بخطورة بالغة وتدحرج الأمور، فضلا عن تصاعد النزاع بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أنّ النداءات والتحذيرات للرعايا الأجانب من قبل المسؤلين والمعنيين الأوروبيين والأمريكيين تنذر عن قرب المواجهات بين حزب الله وإسرائيل واندلاع الحرب بينهم.



وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل لها آثار وخيمة وكارثية استراتيجيا وعسكريا وسياسيا، مؤكدا أنّ حزب الله لديه عشرات الآلاف من الصورايخ، فضلا عن القوات الأمريكية الموجود في المنطقة، مما يؤدي إلى أضرار كثيرة وإلحاق الخسائر بالطرفين.



وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أنّ الحرص الأمريكي والإيراني يعمل على أن يكون الرد والرد المقابل في الحدود المعقولة والمعتدلة، لافتا إلى أنّ وقوع الكارثة أفضل وأسهل من انتظارها، كما أنّ الدفاع عن إسرائيل هي سياسة راسخة أمريكيا.