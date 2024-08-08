الرياضة

موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والقناة الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز إف سي، مع نظيره أبوقير للأسمدة اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الحالي بستاد الدفاع الجوي في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وأبوقير للأسمدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز وأبوقير مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل بيراميدز وأبوقير؟

وتأهل السماوي إلى هذا الدور بعد الفوز على النصر برباعية نظيفة وانتصر أبوقير للأسمدة أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 4/3 بضربات الجزاء.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأبوقير للأسمدة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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