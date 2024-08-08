انت الان تتابع خبر الحق اشتريه… سعر الذهب والسبائك الذهبية اليوم في مصر الخميس 8 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، استقر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 8 / 8 /2024، بعد ارتفاع كافة الأعيرة على مستوى البيع والشراء، في محلات الذهب بالصاغة، وذلك خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء في مصر، على الجانب الآخر فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً عالمياً بالدولار، في مختلف البورصات العالمية، ومن خلال السطور القليلة القادمة نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف الأعيرة، بالإضافة إلى سعر السبائك الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر 8 أغسطس 2024

وبحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرفة التجارية بالقاهرة، نستعرض نستعرض أخر تحديث لـ سعر جرام الذهب اليوم، والتي جاءت كالتالي:

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر 3834 جنيهاً للبيع، فيما وصل إلى 3811 جنيهاً للشراء.

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر 3355 جنيهاً للبيع، فيما وصل إلى 3335 جنيهاً للشراء.

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر 2875 جنيهاً للبيع، فيما وصل إلى 2858 جنيهاً للشراء.

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 في مصر 2243 جنيهاً للبيع، فيما وصل إلى 2229 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

على الجانب الآخر، وبحسب أخر تحديثات لشعبة الذهب والمجوهرات، فقد وصلت أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 21، نحو 26840، للبيع، ووصل شعر الشراء 23680 للشراء،.

سعر السبائك الذهبية اليوم 8 / 8 / 2024

وكانت أيضاً شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أعلنت وفق أخر تحديث حتى هذه اللحظة، قائمة أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس، بمختلف الأوزان والأعيرة، بدايةً من سبيكة وزن 1 جرام، وحتى سبيكة وزن 100 جرام، وجاءت كالتالي:

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام، سجلت نحو 4595 جنيهاً بدون المصنعية.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام سجلت نحو 10964 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرام سجلت نحو 21720 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام سجلت نحو 42938 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 20 جرام سجلت نحو 85291 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 50 جرام سجلت نحو 211768 جنيهاً.

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 100 جرام سجلت نحو 422696 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

وقد شهد سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار الأمريكي 2397 دولار للبيع، فيما سجل سعر 2396 دولاراً للشراء، مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء، والذي سجل فيه سعر 2379 للشراء.