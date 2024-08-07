انت الان تتابع خبر افردي شعرك الخشن والمجعد بشوية خميرة فورية وفازلين ادهنيه 30 دقيقة وهتبهرك النتيجة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يحلم الجميع بشعر ناعم صحي خالي من التجاعيد والهيشان وخاصًة السيدات والفتيات، لأن الشعر من أهم ما يبرز جمالهم، ويلجأ العديد لاستخدام أساليب غير صحية لمعالجة الشعر، مثل الذهاب لمراكز التجميل وعمل الفرد والحرارة على الشعر حتى يتم اختفاء التجاعيد، ولكن جميع هذه الأساليب تسبب تلف الشعر بشكل واضح وتزيد من وجود التجاعيد، ولكن الآن يمكنك استخدام خليط الخميرة لعمل كيراتين طبيعي للشعر داخل المنزل.

طريقة عمل كيراتين الخميرة والفازلين الطبي

يمكنك الان معرفة طريقة تحضير كيراتين طبيعي باستخدام مكون الخميرة كالتالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من الخميرة الفورية.

ملعقة ممتلئة من زيت السمسم.

ملعقة ممتلئة من نشا الذرة.

ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة ممتلئة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وضعي به الخميرة الفورية وزيت السمسم ونشا الذرة وزيت الزيتون والفازلين الطبي.

اخفقي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها وتحصلي على مزيج طبيعي.

اغسلي الشعر جيدًا قبل وضع الكيراتين الطبيعي حتي يصبح خالي من اي دهون ثم جففيه جيدًا.

وزعي خليط الكيراتين على الشعر الجاف من الجذور حتى الأطراف واستخدمي مشط وابدائى في التمشيط.

اتركي الكيراتين على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.

بعد مرور الوقت اغسلي الشعر جيدًا حتي تتخلصي من الخليط.

كرري هذا الخليط مرة كل أسبوع للحصول على افضل نتيجة.

طريقة عمل كيراتين الخميرة والموز

يساعد كيراتين الخميرة والموز الطبيعي على فرد الشعر وترطيبه وذلك عن طريق التالى:

المكونات:

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقتان ممتلئتان من الخميرة الفورية.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: