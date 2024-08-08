نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المغربي، مساء اليوم الخميس الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري، في مواجهة من العيار مرحبا لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة أولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد المغرب، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

وسيتم نقل مباراة منتخب مصر ضد المغرب على الهواء مباشرة، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقناة الكأس 1، بالإضافة إلى قناتي المغربية الرياضية والجزائرية الشبابية التي ستذيع المباراة بشكل مجاني.

معلق مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

الجدير بالذكر أن قناتي beIN Sports 1HD، وbeIN Sports 3HD، أعلنت تعيين المعلق المميز حسن العيدروس، للتعليق على أحداث مباراة مصر والمغرب.

بينما سيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر والمغرب، المعلق المميز خالد الحدي، عبر قناة الكأس القطرية 1.