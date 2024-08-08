انت الان تتابع خبر احذر أن تكون ضمن هؤلاء.. حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي 1446 وشروط الاستحقاق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي 1446 في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم المواطنين المستحقين لسبل الدعم من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم ونيل حياة كريمة بالإضافة إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في المملكة، وأيضًا يستهدف البرنامج الأسر الأشد فقرًا، فاحذر أن تكون من الفئات المحرومة من الدعم، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على حالات إيقاف صرف الدعم عنهم وأهم الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي 1446.

حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عن حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين، وذلك من عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، هذه الحالات جاءت على النحو التالي:

يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم في حالة أنه لم يسجل في منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

إذا ثبت امتلاك المستفيد أي أصول مالية أو عينية باهظة الثمن.

اذا لم يتم تحديث البيانات بشكل مستمر يتم حرمان المستفيد من صرف الدعم.

ويتوقف أيضاً صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد قادر على العمل ولا يبحث عن عمل فهو يحرم من الدعم.

في حالة إذا تجاوز دخل المستفيد قيمة الحد المانع الذي تم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية يقف صرف المعاش لديه.

إذا لم يقبل المتقدم عروض العمل والتدريب المناسبة تبعًا للأنظمة واللوائح فهو يحرم نهائياً من صرف معاش الضمان الاجتماعي.

فى حالة إدخال بيانات غير صحيحة من قبل المستحقين يتم وقف الدعم.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1446

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط اللازمة للاستفادة من الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط ما يلي: