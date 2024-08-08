خطوات حجز موعد إصدار بطاقة الهوية والمستندات المطلوبة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - بإمكان المواطنين في المملكة العربية السعودية حجز موعد إصدار بطاقة الهوية، حيث طرحت وزارة الداخلية السعودية الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وهذه واحدة من أبرز الخدمات التي يتم البحث عنها بكثرة، وتعد الجهة المسؤولة عن هذه الخدمة وهي الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تسعى بجميع جهودها لتوفير الخدمات بشكل إلكتروني بسيط من خلال الهاتف دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب الأحوال.

حجز موعد إصدار بطاقة الهوية

طرحت الأحوال المدنية في السعودية خدمة حجز موعد إصدار بطاقة الهوية، وهذه الخدمة واحدة من بين مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الأحوال عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتأتي خطوات حجز الموعد على النحو التالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اختيار خانة أفراد.

التوجه إلى القائمة المتعلقة بدليل الخدمات على الموقع لاختيار الخدمة المرغوب بها.

تفقد جميع الخدمات المتاحة واختيار خدمة الأحوال المدنية.

إضافة رقم هوية المتقدم في الحقل.

القيام بتحديد التقويم سواء ميلادي أو هجري.

يكتب المتقدم تاريخ ميلاده، ثم ينتقل إلى خانة التحقق من البيانات.

الدخول إلى خدمة المواعيد.

كبس المتقدم على خانة حجز موعد جديد.

يتفقد المتقدم الخيارات المتاحة والقيام بالضغط على على خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

يحدد المتقدم المنطقة التي المقيم بها أو التابع لها.

اضغط على التالي.

يحدد المتقدم مكتب الأحوال المدنية القريب منه، كذلك تحديد الموعد الذي يناسبه.

مراجعة بياناتك والتأكد من دقتها.

انقر على حقل تأكيد الموعد.

المستندات المطلوبة لإصدار هوية وطنية للتابعين

حددت الأحوال المدنية في السعودية مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتمكن المتقدمين من إصدار الهوية الوطنية للتابعين دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الأحوال، وتأتي المستندات كما يلي: