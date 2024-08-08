حمدي هيكل ضيفًا في برنامج "عيش صباحك".. اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان حمدي هيكل ،اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ضيفًا في برنامج "عيش صباحك"، مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف عن بداياته في التمثيل، ويتحدث عن أحدث أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "نجوم إف إم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،البوستر الرسمي للحلقة، وكتبت عليه:" استنوا الفنان حمدي هيكل هيكون ضيفتنا النهاردة في برنامج عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام".

آخر أعمال حمدي هيكل

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي هيكل الفنية، هو مشاركته في مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بيت الرفاعي"

وشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"

ويتسم مسلسل بيت الرفاعي بالغموض، بجانب المواقف الغير متوقعة، والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي، بين أمير كرارة، وأحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان، ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق، على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.