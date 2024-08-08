انت الان تتابع خبر “كرسي في الكلوب“.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك ومحلات الصرافة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يرغب المهتمون بالعملات الأجنبية في التعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 أغسطس الموافق يوم الأربعاء في جميع البنوك المصرية وفقاً للتعاملات الأخيرة، والتي توضح حدوث بعض الاستقرار النسبي عن معاملات الأيام السابقة حيث قد حقق الدينار الكويتي في الفترة الماضية ارتفاع كبير وملحوظ، والذي بالتالي يؤثر على التعاملات ما بين الدولتين وعلى الاقتصاد المصري ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم 8 أغسطس المقابل ليوم الأربعاء استقرار نسبي لم يحققه خلال الفترة الماضية، حيث قد لاحظ الكثير ارتفاع الدينار الكويتي بنسبة كبيرة مقارنة بالجنية المصري، وقد جاء متوسط سعر الدينار وفقاً للتعاملات داخل البنوك المصرية والبنوك العاملة بالسوق المصرية حوالي 161 جنية مصري.

أسعار الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في أخر تعاملات البنوك المصرية والبنوك العاملة ما يأتي: