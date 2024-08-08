انت الان تتابع خبر “كرسي في الكلوب“.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك ومحلات الصرافة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يرغب المهتمون بالعملات الأجنبية في التعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 أغسطس الموافق يوم الأربعاء في جميع البنوك المصرية وفقاً للتعاملات الأخيرة، والتي توضح حدوث بعض الاستقرار النسبي عن معاملات الأيام السابقة حيث قد حقق الدينار الكويتي في الفترة الماضية ارتفاع كبير وملحوظ، والذي بالتالي يؤثر على التعاملات ما بين الدولتين وعلى الاقتصاد المصري ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم 8 أغسطس المقابل ليوم الأربعاء استقرار نسبي لم يحققه خلال الفترة الماضية، حيث قد لاحظ الكثير ارتفاع الدينار الكويتي بنسبة كبيرة مقارنة بالجنية المصري، وقد جاء متوسط سعر الدينار وفقاً للتعاملات داخل البنوك المصرية والبنوك العاملة بالسوق المصرية حوالي 161 جنية مصري.
أسعار الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي في أخر تعاملات البنوك المصرية والبنوك العاملة ما يأتي:
- البنك الأهلي الكويتي حيث قد استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند ما يبلغ 152.04 جنية للشراء و161.77 جنية للبيع.
- البنك الأهلي المصري جاء سعر الدينار الكويتي به حوالي 160.17 للشراء و161.30 للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات وصل سعر الدينار الكويتي فيه إلى ما يصل حتى 154.67 جنية للشراء و161.30 جنية للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي استقر سعر الدينار الكويتي فيه على 161.30 للشراء و159.57 جنية للبيع.
- المصرف المتحد والذي قد وصل سعر صرف الدينار الكويتي فيه ما يقارب 148.63 جنية للشراء و161.30 جنية للبيع.
- المصرف العربي الدولي والذي سجل 161.82 جنية للشراء و161.30 للبيع للدينار الكويتي الواحد.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي جاء فيه سعر صرف الدينار الكويتي 156.28 جنية للشراء و161.56 جنية للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والتي قد سجل بها سعر الدينار الكويتي 160.86 للشراء و 160.34 جنية للبيع.