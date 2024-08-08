وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أجرى السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ٧ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي أكد خلال الاتصال على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وحرص مصر على دعم وتعزيز علاقاتها مع الإمارات في كافة المناحي، مشيراً إلى تطابق رؤى الجانبين حيال قضايا المنطقة وسبل التعامل مع التحديات المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات حيال تطورات الوضع في قطاع غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة. وقد استعرض السيد وزير الخارجية نتائج الاتصالات المكثفة التي قام بها على مدار الأيام الماضية بهدف احتواء التصعيد القائم والحيلولة دون اتساع رقعة المواجهات بشكل يمس استقرار الإقليم بأكمله ومصالح شعوبه.

وأردف السفير أبو زيد، بأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد أكد على روابط الأخوة التاريخية التي تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلى ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والتواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية، وكذا استمرار التشاور حيال مختلف الموضوعات، وذلك في إطار العمل المشترك للحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها.