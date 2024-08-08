انت الان تتابع خبر على الطريقة الفرنسية الأصلية زي المحترفين.. أعملي بسكوت الماكرون الرائع بطعم ناعم ومميز هيعجب كل الأسرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الماكرون الفرنسي المميزة من أهم الحلويات التي أصبحت لها شعبية كبيرة في الكثير من البلاد الأخرى، فهو لذيذ وشهي وطعمه يختلف عن باقي أنواع البسكوت المعروفه، فهو ناعم وخفيف وله شكل مميز وألوان جذابة، يمكننا اليوم أن نتعرف على طريقة عمله في المنزل بكل بساطة وسهولة، و يمكن نتناوله كتحلية سريعة ونقدمه للضيوف بشكل أنيق جداً، مع الحشوات المختلفة التي تأخذنا إلى عالم آخر من جمال طعمه، لذلك تابعونا للتعرف على خطوات التحضير بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الماكرون الفرنسي

بسكوت الماكرون الفرنسي تحلية رائعة جداً، عندما نتبع الخطوات والمقادير الدقيقة سنحصل على أفضل طعم لذيذ وشهي ومضمون، ومن خلال مكونات بسيطة واقتصادية، بأقل وقت وأفضل طعم، من خلال الخطوات التالية، سنتعرف على طريقة عمله وهي كالاتي:

المكونات:

80 جرام دقيق لوز.

85 جرام سكر بودرة.

بياض بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة كريم تارتار.

50 جرام سكر ناعم.

رشة ملح.

لون طعام، ويمكن أستبدال اللون بالكاكاو في حالة الرغبة في الحصول على نكهة الشوكولاتة.

الحشو حسب الرغبة (مثل جناش شوكولاتة أو كريمة).

طريقة التحضير والتقديم: