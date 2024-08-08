انت الان تتابع خبر على الطريقة الفرنسية الأصلية زي المحترفين.. أعملي بسكوت الماكرون الرائع بطعم ناعم ومميز هيعجب كل الأسرة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الماكرون الفرنسي المميزة من أهم الحلويات التي أصبحت لها شعبية كبيرة في الكثير من البلاد الأخرى، فهو لذيذ وشهي وطعمه يختلف عن باقي أنواع البسكوت المعروفه، فهو ناعم وخفيف وله شكل مميز وألوان جذابة، يمكننا اليوم أن نتعرف على طريقة عمله في المنزل بكل بساطة وسهولة، و يمكن نتناوله كتحلية سريعة ونقدمه للضيوف بشكل أنيق جداً، مع الحشوات المختلفة التي تأخذنا إلى عالم آخر من جمال طعمه، لذلك تابعونا للتعرف على خطوات التحضير بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الماكرون الفرنسي
بسكوت الماكرون الفرنسي تحلية رائعة جداً، عندما نتبع الخطوات والمقادير الدقيقة سنحصل على أفضل طعم لذيذ وشهي ومضمون، ومن خلال مكونات بسيطة واقتصادية، بأقل وقت وأفضل طعم، من خلال الخطوات التالية، سنتعرف على طريقة عمله وهي كالاتي:
المكونات:
- 80 جرام دقيق لوز.
- 85 جرام سكر بودرة.
- بياض بيضتين.
- ربع ملعقة صغيرة كريم تارتار.
- 50 جرام سكر ناعم.
- رشة ملح.
- لون طعام، ويمكن أستبدال اللون بالكاكاو في حالة الرغبة في الحصول على نكهة الشوكولاتة.
- الحشو حسب الرغبة (مثل جناش شوكولاتة أو كريمة).
طريقة التحضير والتقديم:
- أولاً، نطحن دقيق اللوز مع السكر لمدة بضع دقائق حتى يصبح ملمسه ناعماً لضمان نجاح الوصفة.
- ننخل الخليط عدة مرات لنحصل على قوام ناعم جداً.
- بعد ذلك، نخفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي على درجة حرارة الغرفة بسرعة متوسطة.
- نضيف كريم التارتار مع رشة ملح ونستمر في الخفق.
- نضيف السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- عندما يصبح القوام متماسكاً، نضيف دقيق اللوز وبقية المواد الجافة ونقلب بهدوء حتى يمتزج الخليط ويتخلص من الهواء.
- نضع الخليط في قمع الحلويات. نحضر صينية مبطنة بورق زبدة ونشكل الماكرون دوائر متساوية الحجم.
- نتركه يجف لمدة ساعة حتى نلاحظ تكون طبقة خارجية.
- ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.
- بعد الانتهاء من الخبز، نترك الماكرون يبرد ثم نقوم بحشوه بأي حشوة تفضلونها.
- وبذلك نكون قد انتهينا من عمل ألذ وأطيب وصفات الحلويات المميزة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جداً، ليقدم بأشهى طعم مختلف ولذيذ.