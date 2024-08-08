انت الان تتابع خبر “هبوط ” سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس عند بداية التعاملات اليوم بقيمة 1 ريال سعودي في الجرام عن أمس، وقد يختلف سعر الذهب بدون مصنعية عن سعره عند إضافة قيمة المصنعية، والدمغة والضريبة المضافة، كما أن الذهب سلعة يتم تداولها يوميًا، وبالتالي فإن السعر عرضة للارتفاع والانخفاض المستمر يوميًا

سعر الذهب في السعودية

وصل سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 8 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي:

عيار الذهب سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية بدون ضريبة عيار 24 288,06 ريال عيار 22 263,87 ريال عيار 21 252,06 ريال عيار 18 216,05 ريال عيار 14 168,52 ريال عيار 12 144,03 ريال عيار 10 120,12 ريال عيار 9 108,02 ريال عيار 8 95,93 ريال سعر أونصة الذهب 8,958,81 ريال

أسعار سبائك الذهب

استقرت اسعار سبائك الذهب اليوم الخميس الموافق 8 من أغسطس في المملكة في بداية التعاملات اليومية، ووصلت أسعارها نحو الآتي:

وزن سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب وزن جرام 397,52 ريال وزن 2,5 جرام 903,79 ريال وزن 5 جرامات 1,685,15 ريال وزن 10 جرامات 3,226,27 ريال وزن 20 جرام 6,279,71 ريال وزن 50 جرام 15,411,21 ريال وزن 100 جرام 30,390,33 ريال وزن 250 جرام 75,831,80 ريال سبيكة وزن نصف كيلو 151,375,53 ريال سبيكة وزن كيلو 299,582,40 ريال سبيكة 10 تولة 35,367,95 ريال سبيكة نصف أونصة 4,882,47 سبيكة 1 أونصة 9,630,57 ريال جنيه وزن 8 غرامات عيار 22 2,345,28 ريال جنيه وزن 8 غرامات عيار 21 2,222,16 ريال

السعر العالمي للذهب

ارتفع قيمة المعدن الأصفر عالميًا، كما يلي:

بلغت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول مستوى يتجاوز 2400 دولار للأوقية.

مستقرة عند 2432.40 دولار للأوقية، دون تغيير تقريبًا عن جلسة الأمس، بعد أن لامست 2447.30 دولار.

كما سجل سعر العقود الفورية للأونصة عالميًا 2387 دولارا.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب

هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الذهب لحظة بلحظة حول العالم، وهذه العوامل تتمثل في الآتي: