انت الان تتابع خبر خصومات وعروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مستمرة 13 أغسطس والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - بدأت عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية بقوة بمناسبة العودة إلى المدارس وبهذه المناسبة يوفر لك هايبر بنده السعودية كل مستلزمات السلع الغذائية الطازجة التي يحتاج إليها أطفالك في المدرسة وبأسعار رائعة وتبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 أو حتى نفاذ الكمية.
عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية
- متوفر فيليه صدور دجاج من الفروج الذهبي بوزن 900 جرام بسعر 33.50 ريال سعودي بدلا من 44.50 ريال سعودي.
- يوجد زبدة غير مملحة من لورباك عدد 3 قطع بوزن 100 جرام للقطعة الواحدة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 26.85 ريال سعودي.
- متاح دجاج بروستد كلاسيك فيليه أو شرائح أو هلابينو من ساديا بوزن 750 جرام مجمد بالإضافة إلى قطعة مجانا بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 71.9 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على جبنة فيتا من عمارة بوزن كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.
- متواجد مرتديلا بقري سادة أو بالزيتون أو بالفلفل من حلواني أخوان بوزن كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلا من 56.95 ريال سعودي.
- معروض كورن فليكس من كلوقز بوزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 49.60 ريال سعودي.
- متوفر جبنة حلوم قبرصي بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 ريال سعودي.
- يوجد شبيهة جبنة فيتا من جرين لاند بوزن كيلو جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.
- متاح جبن مملح خفيف من زينة بوزن كيلو جرام بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.
- متواجد جبنة فيتا غنم فالبريسو بوزن كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال سعودي.
- معروض قشطة طازجة من عمارة بوزن كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 30.95 ريال سعودي.
- خصم كبير على حلاوة طحينية بالمكسرات من الجميل بوزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.
- متوفر جبنة شلل بحليب البقر من أوليانا بوزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على جبن دوبل كريم بالحبة السوداء أو إسكندراني أو إسطنبولى من تشيزا لاند بوزن كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي.
- يوجد مفروم أو مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بوزن كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.