انت الان تتابع خبر ضيفى الحشو على مزاجك.. طريقه عمل عجينة الكريب فى البيت بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الكريب واحدة من الأكلات التي انتشرت في المطاعم بشكل كبير في الفترات الأخيرة، حيث لقيت إعجاب الكثيرين نظرًا للطرق المميزة التي يتم إعداد الكريب بها حيث يمكن إعداد الكريب في المنزل بكل سهولة ومن ثم تقديمه للأسرة على الغداء كأحد الوجبات الرئيسية في حين يمكن أيضًا إعداد كأحد الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على مدار اليوم، وعليه يمكن عرض الآن طريقه عمل عجينة الكريب من أجل تقديمه للأسرة بشكل مميز من خلال القادم.

طريقه عمل عجينة الكريب

يمكن عرض أهم المكونات التي تدخل في اعداد عجينة الكريب من أجل تجهيزها في المنزل بكل سهولة ومن ثم تقديمها للأسرة على مائدة الطعام كأحد الوجبات الدسمة والتي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية التي تولد شعور كبير بالشبع، حيث تتمثل مكونات وطريقة إعداد الكريب في التالي:

أولًا: مكونات الكريب

2 بيضة.

كوب واحد دقيق.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب حليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

ثانيًا: خطوات اعداد الكريب