انت الان تتابع خبر ضيفى الحشو على مزاجك.. طريقه عمل عجينة الكريب فى البيت بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الكريب واحدة من الأكلات التي انتشرت في المطاعم بشكل كبير في الفترات الأخيرة، حيث لقيت إعجاب الكثيرين نظرًا للطرق المميزة التي يتم إعداد الكريب بها حيث يمكن إعداد الكريب في المنزل بكل سهولة ومن ثم تقديمه للأسرة على الغداء كأحد الوجبات الرئيسية في حين يمكن أيضًا إعداد كأحد الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على مدار اليوم، وعليه يمكن عرض الآن طريقه عمل عجينة الكريب من أجل تقديمه للأسرة بشكل مميز من خلال القادم.
طريقه عمل عجينة الكريب
يمكن عرض أهم المكونات التي تدخل في اعداد عجينة الكريب من أجل تجهيزها في المنزل بكل سهولة ومن ثم تقديمها للأسرة على مائدة الطعام كأحد الوجبات الدسمة والتي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية التي تولد شعور كبير بالشبع، حيث تتمثل مكونات وطريقة إعداد الكريب في التالي:
أولًا: مكونات الكريب
- 2 بيضة.
- كوب واحد دقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- 2 كوب حليب كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من زيت الطعام.
ثانيًا: خطوات اعداد الكريب
- باستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق البيض مع الحلبي بشكل جيد على أن يتم إضافة بعد ذلك كميات الملح والزيت المتوفرة لدينا بشكل تدريجي.
- يتم خلط المكونات بعد ذلك بشكل جيد حتى نحصل على عجينة سائلة متجانسة القوام، على أن يتم إضافة الدقيق تدرجيًا حتى نحصل على عجينة متماسكة بشكل أكبر.
- تترك العجينة لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تنضج بشكل مناسب ليتم تجهيز المقلاة على نار هادئة خلال هذه المدة.
- تدهن المقلاة بالقليل من الزيت أو الزبدة على أن توضع عجينة الكريب بشكل مناسب في منتصف المقلاة.
- يتم قلب عجينة الكريب على أن الجانب الآخر بعد أن ينضج الجانب الأول ويحصل على اللون الذهبي المميز.
- نكرر هذه العملية حتى تنتهي من كميات العجين المتوفرة لدينا، ليتم بعد ذلك استخدام الحشو المناسب لحشو عجينة الكريب وتقديم للأسرة بالشكل المناسب.