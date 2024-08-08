رئيس الوزراء: الاحتياجات الدولارية الرئيسية للدولة مؤمنة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن هناك شبكات من المصالح الشخصية استفادت من أزمة الدولار وتأمل عودتها مرة أخرى بعيد عن مصلحة البلد، مطالبًا بعدم الانجراف وراء هذه الشائعات.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع مستقر تمامًا والاحتياجات الدولارية الرئيسية للدولة مؤمنة تماما، متابعًا:” لا يوجد أي شخص نهائيًا طلب مبالغ من أجل مستلزمات إنتاج وتأخرت أو لم يتم صرفها، فكل شيء يتم تلبيته ولا يوجد به أي مشاكل”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع من 105 مليون دولار إلى 46.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج ارتفعت هذا الشهر بنسبة 66% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن هناك تنسيق يومي كامل مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله للاطمئنان على الأوضاع .