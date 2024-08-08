مال وأعمال

مدبولي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي 8 أشهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي 8 أشهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 08:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% .

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وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: لدينا الرؤية الكاملة لذلك للتحرك لتحقيق الهدف مع الإعلان خلال أقل من شهر عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار.

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وأكد أن احيتاطي مصر من النقد الأجنبي اليوم يغطي 8 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتأخر عن تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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