مصدر حكومي: إيران طلبت تجنب التحليق فوق أراضيها بسبب تدريبات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - أ ش أ – أفاد مصدر حكومي مصري بأنه بناء على بلاغ من السلطات الإيرانية لكل شركات الطيران المدني في العالم؛ جرى تجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

وأوضح المصدر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن البلاغ من السلطات الإيرانية بتجنب التحليق في الأجواء الإيرانية بسبب تدريبات عسكرية.

جاء ذلك بعدما تردد عم توجيه مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد 3 ساعات في الصباح الباكر الخميس.

وتسود حالة من التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية اغتيال الأخيرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.