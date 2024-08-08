انت الان تتابع خبر اخر عروض أسواق العثيم السعودية على السلع الغذائية وسارية حتى 13 أغسطس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تكشف أسواق عبد الله العثيم عن أسبوع جديد غني بالعروض والخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية الطازجة والمبردة واللحوم والدواجن والتي تهم كل منزل سعودي وتبدأ عروض أسواق العثيم هذا الأسبوع من يوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 من أغسطس 2024 أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية

تخفيض كبير من أسواق العثيم على زيت صني خليط للطبخ والقلي بوزن 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

كما يوجد في العروض بسعر ممتاز أرز الوليمة مزة بسمتي بوزن 10 كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 97 ريال سعودي.

متوفر بخصم كبير من العثيم حليب نيدو المدعم كيس بوزن 2500 جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 103.95 ريال سعودي.

كما يوجد في قسم الخضروات فاصوليا خضراء بوزن كيلو جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.

متاح في العروض الأسبوعية خس لولو بيوتدي علبة بوزن كيلو جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

كما يوجد في عروض الطازج باذنجان أسود بوزن كيلو جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.

متواجد في قسم اللحوم الطازجة لحم تيس بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 47.95 ريال سعودي.

كما يوجد داخل العروض لحم خروف بربري بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم السعودية