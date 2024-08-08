خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1446 برقم الهوية عبر أبشر

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الرياض - أحمد صلاح - تهتم المملكة العربية السعودية بتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية لتحقيق الرؤية التي تتطلع إليها 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي وذلك لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، ومن أهم الخدمات التي تقدمها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر أبشر وأيضا إمكانية تسديدها إلكترونيا بدلا من الذهاب إلي المكاتب الرسمية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المروية برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي منصة أبشر الإلكترونية.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على خيار خدمات الأفراد واختيار أيقونة خدماتي.

اضغط على أيقونة الخدمات المرورية.

تخصيص الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

أضف رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر البحث.

سوف يظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية.

خطوات سداد المخالفات المرورية

بعد معرفة المخالفات المرورية من منصة أبشر يجب عليك سدادها بدلا من تراكمها والتعرض لمشكلة ويمكنك فعل ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي من خلال المتصفح.

اضغط على تبويب الدفع الإلكتروني.

قم باختيار الدفع الإلكتروني أو المدفوعات.

اضغط على خدمة المخالفات المرورية.

قم بإدراج رقم الهوية الوطنية.

اكتب المبلغ اللازم لسداد المخالفة.

قم باستكمال عملية الدفع بناء على التعليمات الظاهرة أمامك.

سوف تصل إليك رسالة نصية تؤكد إتمام عملية سداد المخالفة بنجاح.

يجب عليك طباعة إيصال السداد والاحتفاظ به من أجل تقديمه في المقرات الحكومية إذا احتاجت إليه.

طريقة استخراج المخالفات باستخدام رقم الهوية

إذا كنت ترغب بمعرفة المخالفات المرورية التي سجلت عليك قم بإتباع الخطوات التالية: