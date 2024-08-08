عاجل.. تشكيل المغرب الرسمي أمام مصر في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مصر في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "لا بوجوار" في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة المغرب ومصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة مصر في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مصر في أولمبياد باريس

تذاع مباراة المغرب ضد مصر مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

