رئيس الوزراء: إطلاق برنامج واضح لرد أعباء المصدرين بداية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إنه لا سبيل أمام الدولة سوى زيادة صافي الصادرات المصرية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي:” كنا قد أعلنا عن أرقام نرى أن مصر قادرة عليها ولكن الموضوع كان يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات وهذا أيضًا سينتهي خلال الفترة القادمة بحيث يصبح لدينا خلال الشهر الجاري وبداية شهر سبتمبر القادم برنامج واضحة هدفه ميكنة كاملة للمنظومة، وصرف المصدر لمستحقاته بمجرد إدخاله البيانات بحد أقصى 3 أشهر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع آلية كاملة لهذا البرنامج لإعلانه خلال الفترة المقبلة لمساندة المصدرين بالكامل.

وأوضح مصطفى مدبولي أن وزارة المالية صرفت اليوم 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمصدرين لحوالي 560 شركة، مشيرًا إلى أن إطلاقه سيتزامن مع برنامج السياسات الضريبية للتحرك برؤية كاملة للدولة المصرية.