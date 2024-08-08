وزير الاستثمار: استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030

وأضاف الخطيب: كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما جرت صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأكد الخطيب أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.