نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 أغسطس.. مدحت صالح يشارك في مهرجان القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح والفرقة الموسيقية بمصاحبة الفنان عمرو سليم، لآحياء حفلا غنائيا ضخما في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 32،والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجارى.

ويقام الحفل برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “لحظة تاريخية، دا حب، جاي علي نفسك ليه، وجعت قلبي، انا مش بعيد".

يشتمل برنامج فعاليات مسرح المحكى في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 32 على عروض مميزة لعدد من الفنانين والفرق، منهم الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بمشاركة مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) بقيادة علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقة، الفنان عمرو سليم وفرقة، الفنان حمزة نمره وفرقة، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقة، الصوفية والحداثة بقيادة الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقة، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغني بقيادة مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقة، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقة، الفنان سعد العود وفرقة، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، والفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفنون، مما يسهم في تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، ويجذب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.