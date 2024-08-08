انت الان تتابع خبر وينك يا لولو ضحكي النونو…استقبل تردد قناة وناسة Wannasah TV على جميع الأقمار الصناعية وابسط أطفالك 24 ساعة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد تردد قناة “ناسة بيبي” واحداً من أبرز المصادر التي تلجأ إليها الأمهات الجدد للاستمتاع بمحتواها المخصص للطفل، فمنذ إطلاقها قبل بضع سنوات، استطاعت القناة أن تكتسب شهرة واسعة في الوطن العربي بفضل نسب المشاهدة المرتفعة التي حققتها يرجع هذا النجاح إلى الجودة العالية للمحتوى الترفيهي الذي تقدمه القناة، والذي يشمل مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية وأفلام الكرتون المصممة خصيصاً لفئة الأطفال وهذا المحتوى يساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع وذو فائدة أمام التلفزيون، مما يسهم في تنشئتهم وتربيتهم بطريقة إيجابية وتوفير محتوى متخصص ومتميز جعلها من أبرز القنوات المفضلة لدى الأمهات الجدد في مختلف أرجاء الوطن العربي وهذا ما جعلها تحظى بشعبية واسعة وتصبح مصدراً رئيسياً للترفيه والتعليم المناسب لأطفالهم

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

تقدم وناسة محتوى متنوع من البرامج التعليمية والأغاني الهادفة والأفلام الممتعة للأطفال، تهدف إلى تقديم أفضل محتوى يجمع بين التعليم والترفيه لتنشئة الطفل العربي بشكل إيجابي وإسلامي

تردد القناة على النايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على أجهزة الاستقبال

توجه إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد. انتقل إلى حقل الترددات ثم اختر “إضافة تردد جديد”. أدخل بيانات التردد الخاصة بقناة وناسة كيدز، مثل التردد والاستقطاب والرمز. اختر اسم القمر الذي ترغب في استقبال الإشارة منه. قم بإكمال إدخال باقي المعلومات الخاصة بالقناة بدقة. اضغط على خيار “بحث” والانتظار حتى تظهر القناة. اضغط على “حفظ التغييرات” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة إضافة قناة وناسة كيدز إلى جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمحتواها الجذاب والعالي الجودة في أي وقت.