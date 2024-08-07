أخبار اليمن : مصدر بالأرصاد الجوية ينفي وجود إعصار أفريكا

مصدر بالأرصاد الجوية ينفي وجود إعصار أفريكانفى مصدر موثوق بالمركز الوطني للأرصاد الجوية نفياً قاطعاً، ما يشاع في بعض وسائل إعلامية ومنصات السوشيال ميديا وجود ما يسمى إعصار "أفريكا" القادمة بحسب مايشاع خلال الساعات القادمة على خليج عدن ومحافظات الحديدة وتعز وحجة.

واستغرب المصدر من تلك الأخبار الكاذبة والمظللة التي لا أساس لها من الصحة، وتثير الخوف وترهب الناس دون الاستناد لأي حقائق، محذراً من الانجرار خلف تلك الأكاذيب التي تقلق المواطنين خاصةً مع ما تعرضت له محافظة الحديدة ومناطق من محافظة تعز نتيجة الأمطار الغزيرة التي من الله بها على بلادنا يوم أمس تسببت بسيول نتج عنها ضحايا وخسائر كبيرة، مشيراً إلى تحذيرات المركز حول ذلك في نشراته السابقة.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والناشطين إلى تحري الدقة والاعتماد على النشرات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية فقط.