انت الان تتابع خبر وزارة المالية الجزائرية تعلن موعد بدء سن التقاعد للنساء 2024 بعد التعديل وسلم رواتب المتقاعدين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد سن التقاعد من المواضيع البارزة التي تحظى بقدر كبير من البحث، خاصةً في الجزائر حيث شهدت قوانين التقاعد مؤخراً تغييرات هامة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد سن التقاعد للنساء، تسعى الدولة لضمان توفير حياة كريمة للمتقاعدين بعد وصولهم إلى سن التقاعد، وفي بداية عام 2024، أجرت الحكومة الجزائرية تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، ونستعرض في السطور التالية كافة التفاصيل حول بدء سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 بعد التعديلات الأخيرة، وسلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة.

متى يبدأ سن التقاعد للنساء في الجزائر؟

ناقش مجلس الشعب الجزائري العديد من الأمور المتعلقة بقانون التقاعد للنساء، ووافق على القرارات التالية:

تتقاعد النساء العاملات عند بلوغهن سن الـ55.

يتقاعد الرجال عند بلوغهم سن الـ60.

النساء العاملات في المهن الصعبة يمكنهن التقاعد عند سن الـ50.

الرجال العاملون في المهن الصعبة يتقاعدون عند سن الـ55.

العاملون في جنوب البلاد يتقاعدون قبل العمر المحدد بثلاث سنوات.

الموظفون في المناطق الجنوبية الكبرى يتقاعدون قبل العمر المحدد بخمس سنوات.

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد الزيادة

جاءت تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر كما يلي:

زيادة قدرها 800 دينار جزائري للمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 20000 دينار.

زيادة قدرها 1000 دينار للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم أقل من 20000 دينار.

زيادة بنسبة 3% للرواتب التي تتراوح بين 50 ألف و80 ألف دينار.

زيادة بنسبة 2% للرواتب التي تتجاوز 80 ألف دينار.

يشار إلى أن الحديث عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لا يزال مستمر بشكل كبير على الإنترنت، كما أثارت الأخبار عن زيادة معاشات المتقاعدين حالة من الترقب لمعرفة نسب الزيادة المتوقعة.

تناولنا في هذا المقال كافة التفاصيل حول بدء سن التقاعد للنساء في الجزائر 2024 بعد التعديلات الأخيرة، وسلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة.