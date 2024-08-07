انت الان تتابع خبر اعرف اهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وأهم المستندات المطلوبة قبل التقديم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تحاول الدولة تقديم معاشات للمواطنين للمساعدة على العيش حياة كريمة، وتلبية احتياجات أولادهم، لذلك قامت بتقديم معاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه في كل شهر، لكن يوجد شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لابد من توافرها لوصول الدعم لمستحقيه، ولابد من تقديم بعض المستندات الرسمية التي تثبت هذا الاستحقاق.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم داخل حدود الأراضي المصرية بشكل دائم.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 65 عام.

لابد أن يكون من فئة محدودي الدخل.

أن يعاني من إعاقة ذهنية أو جسدية، أو يعاني من إحدى الأمراض المزمنة التي تمنعه عن العمل.

أن لا يكون له معاش شهري من قبل الحكومة.

أن يكون الدخل الشهري له لا يزيد عن 400 جنيه.

يجب أن لا يكون له أي عقارات أو ممتلكات باسمه.

أن يكون حسن السير والسلوك ولا يوجد له أي قضايا جنائية أو مطلوب للسجن، أو كان مسجونًا من قبل.

أن لا يكون المتقدم وزوجته يعملون في أي قطاع حكومي.

أن لا يمتلك أراضي زراعية.

لابد أن يكون لديه أولاد في مراحل التعليم المختلفة.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

يوجد بعض المستندات اللازم إحضارها لتقديمها للحصول على تكافل وكرامة وهذه المستندات هي: