انت الان تتابع خبر فكرة عبقرية لحفظ الموز من السواد لفترة طويلة بدون ما يتغير طعمه ولونه كأنه طازج والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الموز من أشهر الفواكه التي تتعرض للسواد بشكل سريع، مما يؤدي إلى تلف الموز وفساده وتعرضه لتكوين بكتيريا بشكل سريع وملحوظ، ويبحث العديد عن معرفة طرق آمنة لحفظ الموز من السواد لأطول فترة ممكنة بدون التغيير في نكهته، ويوجد بعض الطرق السهلة التي يمكنك استخدامها لحفظ الموز والتي سوف نتحدث عنها الان من خلال مقالنا البسيط المميز.

طريقة حفظ الموز من السواد بأستخدام الاسترتش

يمكنك الآن الاحتفاظ بالموز لأطول فترة ممكنة خارج الثلاجة، وذلك عن طريق استخدام الاسترتش ولف نهاية كل ثمرة بها، وهي من المواد الممتازة التي يمكنك استخدامها في حفظ الموز لفترة طويلة بدون التعرض للتلف أو الفساد، وبالتالي يمكنك استخدامه في أي وقت بدون تغيير في نكهته ولكن يجب شراء الموز الغير ناضج بشكل تام والذي يكون جزء العنق باللون الاخضر.

طريقة لحفظ الموز من السواد في الفريزر

تستطيعين الآن الاحتفاظ بالموز عن طريق تقشيره ثم تقطيعه إلى عدة حلقات ثم وضع قطرات من الليمون عليه والاحتفاظ به داخل أكياس التغليف محكمة الغلق ثم الاحتفاظ بها داخل فريزر الثلاجة، ويمكنك استخدامه في تحضير السموزي أو تحضير الكيك أو الموز بالحليب وغيرها من الحلويات التي تحتاج للفواكه الجافة.

فظ الموز من السواد باستخدام ورق القصدير

يجب شراء الموز الغير ناضج بشكل تام حتى يتم الاحتفاظ به لاطول فترة ممكنة ، وقومي بازالة ثمار الموز من الرؤوس وذلك مع مراعاة وجود العنق والذي يكون باللون الأخضر وذلك لعدم نضج الموز بشكل تام، ثم قومي بلف الثمار باستخدام ورق القصدير بشكل جيد ثم احتفظي بكمية ثمار الموز داخل الثلاجة على درجة حرارة مرتفعة لحين الاستخدام بدون التغيير في نكهته.