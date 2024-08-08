موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024 وخطوات الاستعلام عن الأهلية

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الرياض - أحمد صلاح - زادت المعدلات الخاصة بالبحث عن موعد نزول حساب المواطن، وذلك من قبل المواطنين الذين يستحقون هذا الدعم للدفعة 81، والبرنامج الخاص بحساب المواطن تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمه للمواطنين المستحقين للحصول على الدعم المالي نظراً لظروفهم الصعبة، وهذا الدعم يساعد الكثيرون في مواجهة الحياة الصعبة، ولكن يجب أن يستوفي المستفيدون من دعم حساب المواطن لعدة شروط حتى يحصلو عليه، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024

وبعد التساؤلات الكثيرة من قبل المستفدين من دعم حساب المواطن حول موعد نزول حساب المواطن، فقد قامت وزارة الموارد في المملكة العربية السعودية بتحديد عدة أمور وكان من أهمها مايلي:

سيكون الموعد الخاص بصرف دفعة 81 في شهر أغسطس الجاري.

وقد قامت الوزارة بتحديد يوم بكل شهر ميلادي يتم صرف هذا الدعم به، وهو العاشر من كل شهر.

وسيكون موعد صرف الدعم الخاص بالدفعة 81 في الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2024، لأن اليوم العاشر من أغسطس موافقاً ليوم السبت وهو يوم عطلة بالمملكة، وفي حالة مصادفة موعد الصرف ليوم عطلة فيتم ترحيل هذا اليوم لليوم الذي يليه أو اليوم الذي يسبقه.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بتوضيح عدة خطوات يجب على الراغبين في الاستعلام عن أهلية حساب المواطن أن يتبعوها، وهي كما يلي: