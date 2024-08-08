ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة 1446 وكيفية التسجيل؟ وزارة الموارد البشرية السعودية تجيب..

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الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة وكيفية التسجيل، للاستفادة بخدمات الضمان، حيث قامت الوزارة بطرح راتب شهري للمتزوجة لمساعدتها على تخفيف عبء الحياة للمحتاجين ومحدودي الدخل من المتزوجات، وقد أكدت الوزارة على ضرورة التزام المرأة المتزوجة بالشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم، وفيما يلي خلال السطور التالية سنتعرف على شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي للمتزوجة وخطوات التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة 1446

يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد برامج الدعم الحكومية في السعودية والذي يهدف الى تحسين أوضاع المواطنين المالية وسد حاجاتهم، ومن أهم الشروط اللازمة لاستحقاق المتزوجات السعوديات الحصول على الدعم ما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية مقيمة في المملكة إقامة دائمة.

يلزم ألا يتجاوز دخل المرأة المتزوجة الحد المانع لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

لدخل المرأة المتزوجة لتلقي الدعم.

يلزم في حالة المرأة الأجنبية أن تكون المتقدمة متزوجة من رجل سعودي.

أن يكون لدى المرأة المتزوجة حساب مسجل.

يشترط ألا تتلقى أي دعم آخر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب ألا تكون المرأة المتقدمة في دار رعاية أو سجن.

ألا يزيد عمر المتقدمة عن عامًا وان تكون قادرة على العمل.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1446 للمتزوجة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أن هناك عدة خطوات للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة وذلك من أجل الحصول على المساعدات التي يقدمها الضمان، جاءت هذه الخطوات على الشكل التالي: