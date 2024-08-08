طريقة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية وشروط القبول 1446

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الرياض - أحمد صلاح - وزارة الداخلية السعودية توفر في منصة أبشر التابعة لها خدمة القدرة على التقدم بطلب تأشيرة زيارة عائلية للمقيم المتواجد على أرض المملكة السعودية، عملية التقدم بشكل الكترونى مقارنة بالطريقة التقليدية غير متعبة بالمرة ولا تتطلب وقت ومجهود كبير فقط خطوات محددة، والجدير بالذكر أن هذا النوع من التأشيرات السعودية تم فرض معايير وشروط يجب أن تكون متوفرة وذلك حتى يتم الموافقة على طلب منحها لمقدم الطلب.

طريقة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

تتمثل الخطوات الخاصة بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمقيم في الآتي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تأشيرات السعودية.

ينقر المستخدم بعد ذلك على أيقونة خدمات التي توجد في الصفحة الرئيسية.

ينقر المستخدم على زر أيقونة خدمات المقيمين.

يحدد بعد ذلك على تأشيرة زيارة عائلية.

الموقع بشكل تلقائي بالاستعانة ببيانات النفاذ الوطني الموحد سوف ينتقل إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالحساب.

كتابة رمز التحقق من استخدام الموقع.

بعد تحديد أيقونة تأشيرة زيارة عائلية يقوم المستخدم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة والمستندات التي تطلبها المنصة.

التعهد بسلامة وصحة البيانات وتحديد كلمة موافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة التالية النقر على خيار إرسال الطلب.

شروط قبول طلب تأشيرة الزيارة العائلية 1446

يجب أن تتوفر قائمة المعايير والشروط تلك حتى يتم الموافقة على طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: