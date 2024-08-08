نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريف الزمالك يتفاوض مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

رحيل يوسف أوباما عن الزمالك

وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه سيصبح لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادي بشكل مجاني.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: “أوباما يتفاوض حاليًا مع نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء”.

وتابع: “إدارة نادي الزمالك غير متحمسة لتجديد عقد يوسف أوباما مما دفعه للتفاوض مع نادي بيراميدز”.