نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. دلال عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل، تزامنًا مع إحياء ذكرى وفاته أمس الأربعاء، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير قصة السبحة التي لازمتها، وأمنيتها المستحيلة.



كشفت الفنانة دلال عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية عن أمنيتها أن يكون لديها 10 أو 12 حفيدًا، حتى يكونوا بمثابة عزوة، وكانت مرتبطة بقوة بـ "كايلا" ابنة دنيا، وكانت تقول عنها دائما: هى أحلى ما في حياتي.



دلال عبد العزيز تكشف عن سر السبحة التي كانت تظهر بها

وقالت:"أول مرة مسكت السبحة كان عام 1994 بعد أول بطولة درامية لي بمسلسل "لا"، وكنت أمسكها في البيت، فقلت لنفسي ماذا يحدث إذا أخذتها معي في كل مكان، وبدأت أخرج بها في العربية والاستوديو وأُسبح بين أوقات التصوير فشعرت بارتياح شديد جدا وتذكرت جملة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ومن وقتها أصبحت ملازمة لي في كل مكان، وأصبح لي ورد يومي، ساعدتني السبحة على إتمامه، وذكرى لله بيني وبين ربي شيء يسعدني".

وأوضحت دلال أنها تعتبر السبحة الحمراء بالتحديد "وش الخير عليها"، وظلت السبحة الأولي معها 20 عاما، وعندما انقطعت جمعتها واحتفظت بها، حيث قالت: وانقطعت وجمعتها تانى، أنا بحب السبح جدا.

آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز "ملوك الجدعنة" 2020، الذي أصيبت خلال تصويره بفيرس كورونا.