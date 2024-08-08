نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2024: تفاصيل وإجراءات التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024.

سيتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ويستمر حتى الخميس 22 أغسطس 2024. وقد تقرر أن تكون قيمة التظلم 300 جنيه لكل مادة، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة.

تفاصيل فتح باب التظلمات

قيمة التظلمات وتواريخها:

قيمة التظلم: 300 جنيه لكل مادة.

300 جنيه لكل مادة. فترة التقديم: من الخميس 8 أغسطس 2024 حتى الخميس 22 أغسطس 2024.

من الخميس 8 أغسطس 2024 حتى الخميس 22 أغسطس 2024. تبدأ إجراءات الاطلاع: من الأحد 11 أغسطس 2024.

كيفية سداد الرسوم: يمكن للطلاب سداد رسوم التظلمات من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي:

البريد المصري

فوري

أي فينانس

خطوات التقديم للتظلمات:

التقديم إلكترونيًا: يتم التقديم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيفتح اعتبارًا من يوم الخميس: رابط التظلمات

يتم التقديم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيفتح اعتبارًا من يوم الخميس: رابط التظلمات سداد الرسوم: سداد 300 جنيه لكل مادة عبر منافذ التحصيل المعتمدة.

الإجراءات أثناء التظلمات:

حضور الطالب: يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره، ولا يُسمح بوجود مدرس المادة.

يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره، ولا يُسمح بوجود مدرس المادة. التزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، حيث لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال التخلف.

يجب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، حيث لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال التخلف. تقديم المستندات: تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر. مراجعة الإجابات: سيتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت وورقة المقالي) ونموذج الإجابة، مع تدوين الملاحظات.

إجراءات ما بعد المراجعة: