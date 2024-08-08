نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2024: تفاصيل وإجراءات التقديم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024.
سيتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ويستمر حتى الخميس 22 أغسطس 2024. وقد تقرر أن تكون قيمة التظلم 300 جنيه لكل مادة، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة.
تفاصيل فتح باب التظلمات
قيمة التظلمات وتواريخها:
- قيمة التظلم: 300 جنيه لكل مادة.
- فترة التقديم: من الخميس 8 أغسطس 2024 حتى الخميس 22 أغسطس 2024.
- تبدأ إجراءات الاطلاع: من الأحد 11 أغسطس 2024.
كيفية سداد الرسوم: يمكن للطلاب سداد رسوم التظلمات من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي:
- البريد المصري
- فوري
- أي فينانس
خطوات التقديم للتظلمات:
- التقديم إلكترونيًا: يتم التقديم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيفتح اعتبارًا من يوم الخميس: رابط التظلمات
- سداد الرسوم: سداد 300 جنيه لكل مادة عبر منافذ التحصيل المعتمدة.
الإجراءات أثناء التظلمات:
- حضور الطالب: يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره، ولا يُسمح بوجود مدرس المادة.
- التزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، حيث لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال التخلف.
- تقديم المستندات: تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
- مراجعة الإجابات: سيتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت وورقة المقالي) ونموذج الإجابة، مع تدوين الملاحظات.
إجراءات ما بعد المراجعة:
- نتيجة التظلم: في حالة تعديل درجات الطالب، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
- اعتماد التعديلات: يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
- إخطار التنسيق: تتولى وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.