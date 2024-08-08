خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الجهات الحكومية داخل دولة العراق بإصدار خدمة حجز البطاقة الوطنية إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الميسرة، وقد تم إصدار هذا القرار من أجل تنظيم عملية استخراج البطاقة الوطنية من قبل المواطنين وخاصة أنها من الوثائق الهامة للمواطن، وقد تم توضيح جميع الشروط اللازمة من أجل الاستفادة من هذه الخدمة والتي سوف نوضحها لكم خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

خطوات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

يمكن إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 إلكترونيا ، من خلال اتباع مجموعة هامة من الخطوات وهي على النحو التالي:

يتم في البداية الدخول الى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية العراقي. ثم القيام بتسجيل الدخول عن طريق إضافة بعض البيانات. ثم تظهر مجموعة من الضوابط والشروط عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية يتم قرائتها جيدا ثم النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. بعد ذلك الضغط على القائمة واختيار الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار إصدار البطاقة الوطنية، وهنا يظهر نموذج يتم به إضافة جميع البيانات المطلوبة. كما يتم إرفاق جميع المستندات أيضا ثم استكمال جميع الإجراءات المطلوبة. كما يتم تحديد مكان وموعد استلام البطاقة الوطنية. ثم إرسال الطلب من أجل الفحص.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن حتى يستطيع إصدار بطاقة الهوية الوطنية في العراق إلكترونيا، وهي على النحو التالي: