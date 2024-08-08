مسابقة الألعاب الإلكترونية تبرز مواهب النشء في مركز شباب الحرفيين

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أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت مسابقة الألعاب الإلكترونية (بلاي ستيشن) مساء أمس الاربعاء ضمن برنامج اكتشاف المواهب (موهبتي) الذي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات النشء.

نفذت المسابقة بتنظيم من إدارة تنمية النشء وبالتنسيق مع مركز الألعاب الإلكترونية بمركز شباب الحرفيين تحت إدارة الزهور الفرعية.

شهدت المسابقة تصفيات لعبة "فيفا 2024" للمراحل السنية من 6 إلى 12 سنة ومن 12 إلى 18 سنة، حيث تم اختيار الموهوبين من النشء سواء في المنافسات الفردية أو الفرق.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود مستمرة لدعم الشباب وتنمية قدراتهم في مجال الألعاب الإلكترونية.

تم تنفيذ هذه الفعالية تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف من السيد محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

قدمت الإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية بقيادة إيمان حسنين وفريق العمل الخاص بها الدعم والإشراف على سير المسابقة.

وجهت إدارة تنمية النشء شكرًا خاصًا عصام أبو طالب، المدير التنفيذي للمركز، ولجميع الأخصائيين والمشرفين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث، بالإضافة إلى القائمين على مركز الألعاب الإلكترونية الذين لعبوا دورًا محوريًا في تنظيم المسابقة وإبراز مواهب الشباب.

