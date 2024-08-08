نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يكثف مفاوضاته لضم مدافع بروسيا دورتموند السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل برايتون الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع المدافع الألماني الدولي ماتس هوميلز للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن هومليز أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف برايتون في الميركاتو الحالي.

برايتون يسعى لضم ماتس هومليز

وأكدت أن اللاعب الألماني تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية لضمه، بعد فسخ تعاقده مع فريقه بروسيا دورتموند مع نهاية الموسم المنقضي.

وشارك المدافع المخضرم البالغ من العمر 35 عامًا مع فريقه السابق في 40 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.