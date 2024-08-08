استدعاء مدافع بورفؤاد هشام وائل لمعسكر منتخب مصر للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي بورفؤاد الرياضي، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بإستدعاء مدافع بورفؤاد هشام وائل أحد لاعبي قطاع الناشئين والمصعد مؤخرًا للفريق الأول مؤخرًا لمعسكر منتخب مصر 2005.

استدعاء هشام وائل لمعسكر منتخب مصر 2005

يخوض منتخب مصر 2005، معسكرًا تحت قيادة الكابتن وائل رياض شيتوس لمدة 10 أيام في الفترة من 11 حتى 22 أغسطس الجاري بالقاهرة استعدادا لأمم افريقيا للشباب 2025.

ويعد ذلك التجمع الثاني للاعب بمعسكر المنتخب حيث سبق له الانضمام بالمعسكر الأخير بمشروع الهدف لمدة 4 أيام الشهر الماضي نال فيها ثقة الجهاز الفني للمنتخب.

وجاءت هذه الفرصه لمدافعنا المميز هذا في ظل سياسة الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق الأول بالاعتماد على تصعيد العناصر المميزة ومتابعتهم جيدًا واعطائهم فرصة المشاركة بالتعاون مع الكابتن أحمد الزيز مدير قطاع الناشئين.