نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: المنتخب الأوليمبي يعاني من نقص البدائل.. ومواجهة المغرب صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حزنه الشديد على النتائج التي تحققت من البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 وعدم تحقيق الميداليات المنتظرة، مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد فشل ذريع، وهناك أمور تنهض في مصر باستثناء الرياضة، مؤكدا أنه كان يتمنى لمنتخب كرة اليد تحقيق نتيجة جيدة أمام إسبانيا والخسارة كانت صعبة في نهاية اللقاء.

أبو مسلم: الاتحادات الرياضية تعمل بعشوائية

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الاتحادات المصرية تعمل بعشوائية، ولدينا فرصة حاليا لاصلاح الأخطاء التي ظهرت في الرياضة المصرية وكل الاتحادات خلال المرحلة المقبلة.. ومصر تنهض ف يكل المجالات إلا الرياضة، وهناك فشل كبير في ظل سوء التخطيط حتى كرة القدم نُعاني من المسابقات وامتداد بطولة الدوري المصري حتى الآن".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك ثواب وعقاب، انتهى زمن العمل التطوعي في الوقت الحالي، خصوصا في ظل اهدار الملايين على الاتحادات الرياضية ولم نحقق شئ في أولمبياد باريس، هناك سوء تخطيط واضح في الرياضة".

وأكمل: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر أمام المغرب، وسبق ومررنا بنفس الظروف في 2001 في كأس العالم للشباب، والأندية المغربية والمنتخبات تعيش في مرحلة جيدة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "المنتخب الاوليمبي يعاني من البدائل، في ظل وجود لاعبين داخل القائمة لم تشارك بشكل اساسي في الموسم الحالي، على الجانب الآخر منتخب فرنسا أجرى عدة تغييرات ساهموا في فوزهم باللقاء السابق، ورغم ذلك الأداء كان جيدًا وروح اللاعبين كانت رائعة في الشوط الأول لكن مع الارهاق تراجع المستوى".

وزاد: "مستوى اللاعبين في تطور من بداية البطولة، والأداء تطور خلال اللقاءات السابقة، ولكن اخشى من الاجهاد في لقاء المغرب".

وأشار إلى أن بلال مظهر دون أي نادٍ منذ فترة طويلة وانتهى عقده في اليونان، ولذلك فهو غير جاهز فنيا وبدنيًا، والأفضل وجود محمد مغربي بجوار حسام عبدالمجيد، ولو كنت مكان ميكالي من الوارد اللعب بـ كريم الدبيس في الخط الخلفي وكوكا يلعب ظهير ايسر. ولا بد من الاعتماد على المرتدات.

وأوضح، أن كوكا لاعب ذكي ويجيد الوقوف جيدًا داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أن محمد النني لاعب كبير ويمتاز بشخصية مميزة وتواجده في نادي آرسنال الانجليزي لم يكن من فراغ.