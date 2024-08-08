نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعداداته المكثفة لمباراته المرتقبة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره فريق البنك الأهلي في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

يحرص الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على استغلال التعليمات والتدريبات في تحسين أداء الفريق وتطبيق الخطط التكتيكية الملائمة للمباراة.

ويركز الجهاز الفني من خلال التدريبات على تحسين الجوانب الدفاعية والهجومية، وذلك لضمان تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.



ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولات الدوري الممتاز.