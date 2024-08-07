انت الان تتابع خبر تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية TV 6 Algerie والترددات الصحيحة لمتابعة أولمبياد باريس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تنطلق مباراة المغرب ومصر يوم الخميس 8 أغسطس للمنافسة على البرونزية التابع لأولمبياد باريس وتم الإعلان عن القنوات الناقلة لهذا اللقاء الناري، على أن يتم عرض المباراة عبر شاشة قناة السادسة الشبابية الجزائرية، ومن خلال موقعنا نوفر إلي كل الباحثين كيفية فك تشفير القناة بالإضافة إلى الترددات الصحيحة من أجل متابعة القناة بشكل سهلة وبسيط.

تردد قناة الجزائرية السادسة HD

ومن أجل مشاهدة قناة الجزائرية السادسة المفتوحة، يمكن إدخال البيانات التالية إلى جهاز الاستقبال:

تردد السادسة الجزائرية على النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد السادسة الجزائرية على العرب سات

التردد: 12160

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

إذا طلب نظام جهاز الاستقبال شفرة القناة، فهي من نوع BISS: 110000110000000.

قناة الجزائرية الشبابية السادسة

تتميز قناة الجزائرية الشبابية بعرض العديد من المباريات الهامة على الصعيدين العربي والدولي بشكل منفصل ومجاني، دون الحاجة للاشتراك في باقات القنوات المدفوعة، ومع اقتراب نهاية مسابقة أولمبياد باريس، على أن يتم نقل المباراة أيضًا على شاشة المغربية الرياضية وقناة بين سبورت الرياضية الأولى.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية السادسة

عزيزي المستخدم أن قنوات التلفزيون الجزائري البث الفضائي تقدم محتواها بتقنية HD.

وفي حالة إذا قمت بإدخال التردد المحدد ولم تظهر الصورة والصوت، فهذا يشير إلى أن جهاز الاستقبال الخاص بك لا يدعم تقنية HD.

في هذه الحالة، يوصى بتغيير جهاز الاستقبال الخاص بك لتتمكن من مشاهدة جميع القنوات الجزائرية بوضوح.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة المنتخب المصري الأوليمبي والمنتخب المغربي يوم الخميس 8 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية والسابعة بتوقيت الإمارات، ومن جانب أخر نجد أن المنتخب المصري قد تم هزيمته من المنتخب الفرنسي بنتيجة هدف مقابل ثلاث أهداف، بينما خسر المنتخب المغربي بهدفان مقابل هدف مقابل نظيرة المنتخب الاسباني.