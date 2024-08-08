انت الان تتابع خبر للتخلص من الهالات السوداء اعملي ماسك النعناع والخيار واحصلي على بشرة لامعه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد ماسك النعناع والخيار من أقوى الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء بطريقة بسيطة وطبيعية دون الحاجة لكريمات كيميائية تؤدي إلى تلف البشرة، حيث تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والحصول على عيون جذابة، وهنا سوف نقدم خلطة طبيعية لعمل ماسك سحري بمكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، كما أنها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ترند نيوز على طريقة استخدام ماسك الخيار والنعناع لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

مكونات عمل ماسك الخيار والنعناع

يتكون ماسك الخيار والنعناع من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي

٥ أوراق من النعناع.

القليل من الفازلين.

حبة من الخيار.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك الخيار والنعناع والحصول على بشرة جذابة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبة من الخيار وخمس أوراق من النعناع ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع خليط النعناع والخيار ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين مع التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي