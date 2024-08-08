أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية مع عدم انكماشها وسر التتبيلة الخطيرة

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الرياض - أحمد صلاح - تعد الكفتة المشوية من الوجبات المحببة للكثير من الناس من مفضلي المشويات، ولذلك يكون هناك اهتمام من قبل كل الأمهات بتقديم الكفتة المشوية وتحضيرها لأفراد أسرتها بطريقة سهلة وصحية وبنفس طعم ونكهة الكفتة الجاهزة، ولذلك نتعرف بالتفصيل على طريقة عمل كفتة مشوية بيتي سريعة التحضير وبطعم مميز أفضل من الجاهزة.

مكونات عمل الكفتة المشوية

تعتبر طريقة عمل كفتة الحاتي من أكثر ما تهتم بمعرفتها كل ربات البيوت ممن ترغب في عمل أكلة سريعة ومميزة من اللحم المفروم، وسوف نتعرف على أفصل الطرق السريعة التي يمكن لكل ربة بيت من خلالها تحضير أفضل وجبة من الكفتة وتكون ذات نكهة مميزة وبتتبيلة الكفتة التي يتم استخدامها في المطاعم المشهورة بتحضير المشويات.

مكونات عمل الكفتة

تحتاج ربة البيت إلى توفير ما يلي من المكونات الآتية حتى يتم عمل افضل خلطة من اللحم المفروم لعمل كفتة سريعة التحضير والمكونات نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

1 ك من اللحم المفروم.

1 ملعقة من التوابل المشكلة.

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة من البابريكا.

1 ملعقة من البصل البودر.

1 ملعقة من البابريكا.

1 ملعقة من الكزبرة الجافة.

رشة من جوزة الطيب.

1 ملعقة من الملح.

2 ملعقة من البقسماط.

2 بصلة مشوية.

3 ملعقة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة تحضير الكفتة

يتم تحضير طبق كفتة مشوية بطعم مميز من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:

في البداية تقوم ربة البي بتوفير المكونات، ثم تتم متابعة ما يأتي: