انت الان تتابع خبر وزارة الموارد البشرية توضح.. سلم رواتب الضمان الاجتماعي الاخير بالمملكة لعام 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رواتب الضمان الاجتماعي، ويلزم لمعرفة تلك الرواتب، أن يتعرف المواطن على سلم الرواتب الخاص بمعاشات الضمان الجديد، وبالتالي يتمكن المواطنون من التعرف على الزيادلت التي سيتمكنون من الحصول عليها، وتعتبر الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي من أفضل البرامج التي تقوم بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا معنا.

ما هو سلم رواتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية؟

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بتوضيح سلم رواتب الضمان الاجتماعي للمواطنين المستفيدين منه، وهو كما يلي:

إذا كانت الأسرة تتكون من سبع أفراد فسيكون الراتب أربعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً سعودياً.

وإذا كانت الأسرة تتكون من خمس أفراد فسيكون الراتب ثلاثة آلاف وتسعمائة وستين ريالاً سعودياً.

وإذا كانت الأسرة تتكون من ثماني أفراد فأكثر فإن الراتب هو خمسة آلاف ريالاً سعودياً.

والراتب الخاص بالفرد الواحد بالضمان الاجتماعي هو ألف وثلاثمائة وعشرون ريالاً سعودياً.

والراتب الخاص بالفردين بالضمان الاجتماعي هو الف وتسعمائة وثمانين ريالاً سعودياً.

والأسرة التي تتكون من أربعة أفراد راتبها ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريالاً سعودياً.

والأسرة التي تتكون من ستة أفراد فراتبها أربعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً سعودياً.

وأما الأسرة الت تتكون من ثلاثة أفراد فراتبها ألفين وستمائة وأربعون ريالاً سعودياً.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي؟

توجد عدة شروط يحب أن تنطبق على المواطنين الراغبين في الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي: