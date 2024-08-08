انت الان تتابع خبر “عاجل ورسمي” إيداع حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس الأحد المقبل في حسابات المستفيدين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أكدت وزارة الموارد البشرية أنه بعد ايام قليلة سيتم صرف الدفعة 81 من حساب المواطن عقب إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في البنوك والمصارف السعودية، وذلك بعد تأخير موعد الصرف يوم واحد بسبب مصادفة يوم 10 إجازة رسمية، وفيما يلي التفاصيل وخطوات الاستعلام عن اهلية حساب المواطن لهذا الشهر.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 81 لشهر أغسطس

تأخير صرف حساب المواطن لهذا الشهر وذلك بعد أن صادف يوم الصرف اجازة رسمية، لتقرر وزارة الموارد البشرية وبشكل رسمي تأخير موعد الصرف يوم واحد فقط ليكون يوم الاحد الموافق 11 أغسطس 2024، ويتم صرف الدفعات لبرنامج الدعم حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الاستعلام عن الأهلية يوم 27 من الشهر يوليو 2024.

خطوات الاستعلام عن اهلية حساب المواطن لهذا الشهر

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يوم 27 من كل شهر ميلادي هو الموعد المتاح لإستعلام المواطنين عن أهليتهم لغستعلام الدفعات للشهر التالي، وبناء عليه فقد أعلنت الوزارة أن يوم 27 يوليو هو موعد الاستعلام عن اهلية الدفعة 81 من حساب المواطن، ويمكن الاستعلام عن طريق إتباع الآتي:

الدخول الي حساب المواطن.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم او رقم الهوية وكلمة المرور.

الدخول الي أهلية حساب المواطن.

الضغط على استعلام.

في حالة كنت من المستحقين سيتم إعلان اسمك في كشوفات المستفيدين.

شروط استحقاق حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية الشروط التالية لإستحقاق الدفعات وادراج اسمك في برنامج الدعم المقدم لمحدودي الدخل: