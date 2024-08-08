لأول مرة.. أحمد السقا يكشف عن تعرضة للضرب من أهل قريته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السقا عن مواصفات الرجل الجدع من وجهة نظره، وقال: البني آدم الجدع يعني الصاحب الجدع وتلاقيه في الشدة وكريم وطيب وعنده قدر من التسامح ليس له مدى، وذلك خلال إستضافته في برنامج «بيت السعد» الذي يقدمة الشقيقان المطرب أحمد سعد، الفنان عمرو سعد، الذي تم عرضها عبر شاشة MBC.

وفيما يتعلق بأول مرة تعرض فيها السقا للضرب في حياته، قال: "كنت راجع من الغيط في البلد بالليل، وأنا كنت راكب الجاموسة ووسط ناس كتير، وفجأة لقيت قرية بحالها ضربوني بجريد النخل وكان سني وقتها 15 سنة، أما عن أصدقائه، أضاف: مكانش عندي صحاب في سني كلهم كانوا أكبر مني".

أخر أعمال مسلسل العتاولة

ويذكر ان عرض للفنان أحمد السقا مسلسل “العتاولة” في السباق الرمضاني الماضي، والذي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

و شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.