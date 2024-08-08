الرياضة

وسام أبو علي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في صدارة قائمة الهدافين وينافسه حسام أشرف وفيستون ماييلي ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الخميس.

جدول ترتيب دوري نايل

1- الأهلي 78 نقطة

2- بيراميدز 73 نقطة

3- الزمالك 52 نقطة

4- المصري 52 نقطة

5- مودرن سبورت 50 نقطة

6- سموحة 48 نقطة

7- زد 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 45 نقطة

9- إنبي 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري 40 نقطة

11- طلائع الجيش 39 نقطة

12- البنك الأهلي 34 نقطة

13- الجونة 33 نقطة

14- الإسماعيلي 32 نقطة

15- فاركو 31 نقطة

16- بلدية المحلة 24 نقطة

17- المقاولون العرب 25 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

هدافي دوري نايل

1- وسام أبوعلي 18 هدف
2- حسام أشرف 14 هدف
3- فيستون ماييلي 14 هدف
4- مابولولو 11 هدف
5- مصطفى زيكو 11 هدف
6- حسام حسن 11 هدف
7- ياو انور 11 هدف
8- صديق اوجولا 11 هدف
9- محمدسالم 10 أهداف
10- زيزو 9 أهداف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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