نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة الحسم.. موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري المصري "دوري نايل"، أمام سموحة في مؤجلة من منافسات الجولة 24.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 78 نقطة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 9 وهزم في مثلهم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.