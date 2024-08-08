انت الان تتابع خبر طريقه عمل الأرز باللبن المكشكش بطريقة أجدادنا بطعم وريحة زمان بطريقة سهلة وسريعة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الرز باللبن المكشكش هو أحد الأطباق الشهية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والنكهة المميزة للرز باللبن مع لمسة مكشكشة تضيف له قواماً فريداً ويعتبر هذا الطبق من الحلويات التقليدية في العديد من البلدان ولكنه يتم تحضيره بطرق مختلفة تضيف إليه لمسات مميزة ومذاق جيد تزيد من جاذبيته في هذه الوصفة وفي هذا المقال نوضح كيفية إعداد الرز باللبن المقرمش بخطوات سهلة ومكونات بسيطة تضمن لك الحصول على نتائج ممتازة سواء كنت ترغب في تقديمه كتحلية في نهاية وجبة أو كوجبة خفيفة للضيوف.
مقادير عمل الأرز باللبن المكشكش
لإعداد طبق الرز باللبن المقرمش بنجاح تحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تضمن لك الحصول على النكهة والقوام المثاليين، وتتضح هذه المقادير فيما يلي:
- كوب واحد من الأرز المصري.
- أربعة أكواب من الحليب كامل الدسم.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب من الكريمة السائلة.
- ملعقة كبيرة من نشا وتذاب بملعقتين كبيرتين من الماء.
- نصف كوب من اللوز المقطع والمحمص.
- نصف كوب من الفستق المفروم.
- ربع كوب من الزبيب.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
طريقة التحضير
لتحضير الرز باللبن المكشكش يجب اتباع خطوات دقيقة تضمن لك الحصول على طبق شهي ولذيذ، وتتضح هذه الخطوات فيما يلي:
- اغسل الأرز جيدا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافيًا.
- في وعاء كبير ضع الأرز وكمية كافية من الماء لطهيه.
- ضع الوعاء على نار متوسطة واترك الأرز حتى ينضج جزئيًا.
- صفي الأرز من الماء الزائد بعد الطهي.
- في وعاء آخر قم بتسخين الحليب على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان.
- أضف الأرز المطهي إلى الحليب المغلي وحرك جيدًا.
- أضف السكر والملح إلى خليط الأرز والحليب واستمر في التحريك.
- أضف الزبدة والفانيليا واستمر في التحريك حتى تذوب الزبدة تمامًا.
- اخلط الكريمة السائلة مع نشا الذرة المذابة في الماء وأضفها إلى الخليط.
- استمر في التحريك حتى يصبح الخليط كثيفا ومتماسكا.
- أضف اللوز والفستق والزبيب إلى الخليط وحرك جيدًا.
- رش القرفة وجوز الهند المبشور فوق الخليط وحركه بلطف.
- في وعاء صغير امزج السكر البني مع العسل.
- أضف الكورن فليكس المطحون إلى خليط السكر والعسل واخلط جيدًا.
- في طبق تقديم كبير اسكب خليط الأرز باللبن بالتساوي.