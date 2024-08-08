طريقه عمل الأرز باللبن المكشكش بطريقة أجدادنا بطعم وريحة زمان بطريقة سهلة وسريعة

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الرياض - أحمد صلاح - الرز باللبن المكشكش هو أحد الأطباق الشهية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والنكهة المميزة للرز باللبن مع لمسة مكشكشة تضيف له قواماً فريداً ويعتبر هذا الطبق من الحلويات التقليدية في العديد من البلدان ولكنه يتم تحضيره بطرق مختلفة تضيف إليه لمسات مميزة ومذاق جيد تزيد من جاذبيته في هذه الوصفة وفي هذا المقال نوضح كيفية إعداد الرز باللبن المقرمش بخطوات سهلة ومكونات بسيطة تضمن لك الحصول على نتائج ممتازة سواء كنت ترغب في تقديمه كتحلية في نهاية وجبة أو كوجبة خفيفة للضيوف.

مقادير عمل الأرز باللبن المكشكش

لإعداد طبق الرز باللبن المقرمش بنجاح تحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تضمن لك الحصول على النكهة والقوام المثاليين، وتتضح هذه المقادير فيما يلي:

كوب واحد من الأرز المصري.

أربعة أكواب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

ملعقة كبيرة من نشا وتذاب بملعقتين كبيرتين من الماء.

نصف كوب من اللوز المقطع والمحمص.

نصف كوب من الفستق المفروم.

ربع كوب من الزبيب.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

لتحضير الرز باللبن المكشكش يجب اتباع خطوات دقيقة تضمن لك الحصول على طبق شهي ولذيذ، وتتضح هذه الخطوات فيما يلي: